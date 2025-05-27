Gün boyunca artan merak üzerine "deprem mi oldu?" sorusu, sosyal medya ve arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. 27 Mayıs Salı günü meydana gelen sarsıntıların saatleri, merkez üssü ve şiddeti vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu kapsamda, 27 Mayıs Salı deprem ne zaman ve kaç büyüklüğündeydi sorusu sıkça gündeme geliyor. Peki, Deprem mi oldu? 27 Mayıs Salı deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

27 Mayıs 2025 Salı günü Türkiye genelinde herhangi bir büyük deprem meydana gelmedi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, bugün itibarıyla ülke genelinde kayda değer bir sarsıntı yaşanmadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Depremlerin güncel verileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin mobil uygulamaları ya da internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Bu yüzden "deprem mi oldu?" sorusu soran vatandaşların bu kaynaklardan bilgi alması tavsiye ediliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ