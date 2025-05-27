Deprem mi oldu? 27 Mayıs Salı deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

Deprem mi oldu? 27 Mayıs Salı deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?
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27 Mayıs Salı günü "deprem mi oldu?" sorusu birçok vatandaşın gündeminde yer aldı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayanlar, sabah saatlerinden itibaren "27 Mayıs Salı deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?" sorusuna yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri bu konuda en güvenilir kaynaklar arasında bulunuyor.

Gün boyunca artan merak üzerine "deprem mi oldu?" sorusu, sosyal medya ve arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. 27 Mayıs Salı günü meydana gelen sarsıntıların saatleri, merkez üssü ve şiddeti vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu kapsamda, 27 Mayıs Salı deprem ne zaman ve kaç büyüklüğündeydi sorusu sıkça gündeme geliyor. Peki, Deprem mi oldu? 27 Mayıs Salı deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

27 Mayıs 2025 Salı günü Türkiye genelinde herhangi bir büyük deprem meydana gelmedi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, bugün itibarıyla ülke genelinde kayda değer bir sarsıntı yaşanmadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Depremlerin güncel verileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin mobil uygulamaları ya da internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Bu yüzden "deprem mi oldu?" sorusu soran vatandaşların bu kaynaklardan bilgi alması tavsiye ediliyor.

Deprem mi oldu? 27 Mayıs Salı deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu? 27 Mayıs Salı deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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