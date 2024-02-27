Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi. Peki, Deprem İstanbul'da hissedildi mi? Depremin büyüklüğü ne? Detaylar haberimizde...

DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ Mİ?

Çanakkale Biga'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD, sarsıntının saat 16.09'da yaşandığını bildirirken deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Depremi hissedenler kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.