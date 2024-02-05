Deprem bölgelerini 1 yıl sonra hangi ünlüler ziyaret etti?

11 ilimizde meydana gelen yüzyılın felaketinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, depremin birinci yılında da depremzedelerin yanındaydı. Birçok ünlü isimle birlikte gerçekleştirilen organizasyonda hangi isimler vardı? Deprem bölgelerini 1 yıl sonra hangi ünlüler ziyaret etti? Detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNE ZİYARETE GİDEN ÜNLÜ İSİMLER KİM?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, sanat ve TV camiasının sevilen isimleri deprem bölgesini ziyaret etti. Züleyha Ortak, Serkan Çağrı, Melike Öcalan ve diğerleri, konteyner kentte yaşayan depremzedelere moral verdi. Sanat ve TV camiasının sevilen isimleri Serkan & Ebru Çağrı, Züleyha Ortak, Melike Öcalan, Suna Aydın, Mustafa Gökay Ferah, Naz Şimşek Antep - Nurdağı ve Maraş'ı ziyaret etti. Ziyarette ikramlar yapıldı, depremzedeler ile sohbet edildi, kahve içildi.