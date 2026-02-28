Denizli'de kan donduran olay, sigara içti diye eşini 13 yerinden bıçakladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gözü dönen koca, sigara içtiği gerekçesiyle tartıştığı eşini çalıştığı iş yerinde mesai arkadaşlarının gözü önünde bıçak yağmuruna tuttu. 13 darbeyle ağır yaralanan talihsiz kadın yaşam savaşı veriyor.

Olay, sabah saat 10.00 sularında Akçeşme Mahallesi'ndeki bir otomobil bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, demirci ustası Ayhan Atçalıoğlu (47), iki çocuğunun annesi olan eşi Habibe Atçalıoğlu (43) ile bir süredir "sigara içme" meselesi yüzünden tartışıyordu.

ÇANTASINDA SİGARA BULDU

Önceki gün eşinin çantasında sigara paketi gören zanlı, Habibe Atçalıoğlu ile bir kez daha tartıştı. Tartışma sonrası can güvenliği endişesiyle geceyi annesinin evinde geçiren Habibe Atçalıoğlu, sabah saatlerinde çaycı olarak görev yaptığı iş yerine gitti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Atçalıoğlu'nun gece eve gelmeyip, annesinde kalmasına ve sigara içmesine sinirlenen Ayhan Atçalıoğlu, bugün eşinin çaycı olarak çalıştığı iş yerine gitti. Burada yanında taşıdığı bıçağı çıkartan gözü dönmüş koca, diğer çalışanların gözü önünde eşinikarın, kasık, kol ve bacak bölgelerinden bıçakladı. Vücuduna aldığı 13 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı.

Talihsiz kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan talihsiz kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

İŞ ARKADAŞLARI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Saldırı sonrası kaçmaya çalışan gözü dönmüş koca, iş yerindeki diğer personel tarafından müdahale edilerek yakalandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, suç aleti bıçakla birlikte Ayhan Atçalıoğlu'nu gözaltına aldı.