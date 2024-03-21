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DENİZLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Denizli Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

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31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, DENİZLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Denizli Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

DENİZLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

  • ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: OSMAN ZOLAN
  • İYİ PARTİ: YASİN ÖZTÜRK
  • MEMLEKET PARTİSİ: MUSTAFA ÇAĞLAYAN
  • DEMOKRATİK SOL PARTİ: AHMET GEÇİM
  • YENİDEN REFAH PARTİSİ: NAZİF MANAV
  • HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: CEVAHİR KAYAR
  • TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: ÖZGÜR DAĞ
  • ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: SERAP CAN
  • ZAFER PARTİSİ: NURİ DALYAN
  • TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: ALİ KASAP
  • BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: TURGAY URGAN
  • GELECEK PARTİSİ: SEMA SİLKİN ÜN
  • YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: SERKAN ERBEĞİ
  • CUMHURİYET HALK PARTİSİ: BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
  • EMEK PARTİSİ: ÖZCAN GÖÇER
  • HÜR DAVA PARTİSİ: YUNUS AKBAY
  • HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: İRFAN KORUCU
  • ADALET BİRLİK PARTİSİ: KAMİL YILMAZ
  • DEMOKRAT PARTİ: KERİM KULALI
  • MİLLET PARTİSİ: HÜSNÜ ÇATAL
  • TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: YAĞMUR YALÇIN
  • DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: MEHMET MİRZA
  • VATAN PARTİSİ: MEHMET ÇOBANOĞLU
  • BAĞIMSIZ: ÜNAL ARAS

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BU EKRANDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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