DENİZLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Denizli Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, DENİZLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Denizli Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
DENİZLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: OSMAN ZOLAN
- İYİ PARTİ: YASİN ÖZTÜRK
- MEMLEKET PARTİSİ: MUSTAFA ÇAĞLAYAN
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: AHMET GEÇİM
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: NAZİF MANAV
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: CEVAHİR KAYAR
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: ÖZGÜR DAĞ
- ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: SERAP CAN
- ZAFER PARTİSİ: NURİ DALYAN
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: ALİ KASAP
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: TURGAY URGAN
- GELECEK PARTİSİ: SEMA SİLKİN ÜN
- YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: SERKAN ERBEĞİ
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
- EMEK PARTİSİ: ÖZCAN GÖÇER
- HÜR DAVA PARTİSİ: YUNUS AKBAY
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: İRFAN KORUCU
- ADALET BİRLİK PARTİSİ: KAMİL YILMAZ
- DEMOKRAT PARTİ: KERİM KULALI
- MİLLET PARTİSİ: HÜSNÜ ÇATAL
- TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: YAĞMUR YALÇIN
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: MEHMET MİRZA
- VATAN PARTİSİ: MEHMET ÇOBANOĞLU
- BAĞIMSIZ: ÜNAL ARAS
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.
31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BU EKRANDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.