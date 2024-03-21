31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, DENİZLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Denizli Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

DENİZLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: OSMAN ZOLAN

İYİ PARTİ: YASİN ÖZTÜRK

MEMLEKET PARTİSİ: MUSTAFA ÇAĞLAYAN

DEMOKRATİK SOL PARTİ: AHMET GEÇİM

YENİDEN REFAH PARTİSİ: NAZİF MANAV

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: CEVAHİR KAYAR

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: ÖZGÜR DAĞ

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: SERAP CAN

ZAFER PARTİSİ: NURİ DALYAN

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: ALİ KASAP

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: TURGAY URGAN

GELECEK PARTİSİ: SEMA SİLKİN ÜN

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: SERKAN ERBEĞİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU

EMEK PARTİSİ: ÖZCAN GÖÇER

HÜR DAVA PARTİSİ: YUNUS AKBAY

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: İRFAN KORUCU

ADALET BİRLİK PARTİSİ: KAMİL YILMAZ

DEMOKRAT PARTİ: KERİM KULALI

MİLLET PARTİSİ: HÜSNÜ ÇATAL

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: YAĞMUR YALÇIN

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: MEHMET MİRZA

VATAN PARTİSİ: MEHMET ÇOBANOĞLU

BAĞIMSIZ: ÜNAL ARAS

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BU EKRANDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.