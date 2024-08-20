Deniz Uğur kimdir? Deniz Uğur kaç yaşında, nereli? Deniz Uğur'un hayatı ve kariyeri...

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DENİZ UĞUR KİMDİR?

Deniz Uğur Gülener 17 Ekim 1973 yılında Ankara'da doğmuştur. Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve senaryo yazarıdır.

Opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğudur. Baba tarafından, Mustafa Kemal Atatürk'ün sınıf arkadaşı olan dedesi Yümnü Uğur'un eşi, II. Abdülhamid'in Başmabeyincisi İhsan Bey'in kızı olan babaannesi Saliha Hanım'ın vasıtasıyla da Keriman Halis Ece'nin, besteci Muhlis Sabahattin Ezgi'nin, aynı şekilde Neveser Kökdeş'in, aktris Melek Kobra'nın, Galatasaray SK eski başkanlarından Turgan Ece'nin, büyük dedesi Mısır Valisi Hurşid Ahmed Paşa gibi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayda önemli mevkilerde bulunmuş pek çok aile büyüğünün mensup olduğu bir sülalenin, anne tarafından da, Osmanlı sarayında II. Abdülhamid'in kızı Naime Sultan'ın himayesinde büyümüş olan dedesi Nadir Bayer'in İsviçreli eşi, anneannesi Hedwige Bayer vasıtasıyla, oyuncu olan kuzenleri David Bennent, Anne Bennent, anneleri dansçı Diane Mansart ile eşi aktör Heinz Bennent'in de dâhil olduğu bir Avrupalı ailenin mensubudur.

Deniz Uğur

DENİZ UĞUR'UN KARİYERİ

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın önce Bale Bölümü'nü bitirmiş, ardından yüksek bölüm sınavlarına girip Tiyatro Bölümü'nden 1995 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinden önce Kenter Tiyatrosu'nda Görünmeyen Dostlar adlı oyunda Şükran Güngör ve Kadriye Kenter'le başrol oynayarak profesyonel tiyatro hayatına başlamıştır. 1996 yılında Nevra Serezli ve Cihan Ünal'la başrolü paylaştığı Çetin Ceviz adlı Fransız komedisinde yer almıştır. 1997 yılında 9. Ankara Film Festivali'nde Bir Erkeğin Anatomisi filmindeki rolü ile Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. Sinema ve tiyatroya uzun süre ara verdikten sonra 2014'te başrolünü Engin Alkan'la paylaştığı "Huysuz" müzikaliyle, o yıl müzikal dalı açılmadığı halde Afife Tiyatro Ödülleri'nde aday gösterilmiş, 2015'te Oktay Kaynarca'yla başrolünü paylaştığı "Guguk Kuşu" oyununda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen gibi nice ustalar tarafından ayakta alkışlanmıştır. Aynı zamanda köşe yazarlığı, şarkı sözü, roman ve senaryo yazarlığı da yapmaktadır.