Deniz Demir kimdir? TRT spikeri Deniz Demir kimdir, kaç yaşında, nereli?

Deniz Demir kimdir? TRT Haber spikeri Deniz Demir gündemin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Peki, Deniz Demir kimdir? TRT spikeri Deniz Demir kim, kaç yaşında, nereli? İşte Deniz Demir'in biyografisi haberimizde...

DENİZ DEMİR KİMDİR?

Deniz Demir, hukuk fakültesi mezunudur. Yayın hayatına ilk olarak "Çocuk Saati" isimli programda seslendirme yaparak başlamıştır. TRT kariyerine ise TRT tarafından açılan sınava katılmış ve 36 bin kişi arasından 2. olarak TRT'de çalışmaya hak kazanmıştır. Demir; Mehpare Çelik, Sevim Canbaz, Erdoğan Arıkan,Rahmi Aygün ve Mustafa Çermikli ile beraber çalışmıştır.

2007 yılında Deniz Demir, RTÜK tarafından "En İyi Türkçe Konuşan Program Spikeri" ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2013 yılında Beyaz Küre "Yılın Spikeri Ödülü"nü kazandı.

TRT Haber ekranlarındaki ana haber sunuculuğunun yanı sıra seslendirme ve dublaj çalışmalarına devam etmektedir.

Deniz Demir, 2011 yılında Hakkari'de 24 askerin şehit olmasının ardından şehitlerin ismini ana haber bülteninde sayarken duygularına hakim olamayıp gözyaşlarını tutamamış ve o görüntüler üzerinden yıllar geçse de unutulamamıştır. Hafızalarda yer edinen olayın ardından Deniz Demir, TRT'nin sembol isimlerinden biri haline gelmiştir.