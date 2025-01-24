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Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Deniz Arman öldü mü, neden öldü? Gazeteci Deniz Arman'ın hastalığı nedir?

Deniz Arman öldü mü, neden öldü? Gazeteci Deniz Arman'ın hastalığı nedir?
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Deniz Arman öldü mü? Gazeteci Deniz Arman'ın hastalığı nedir ve kaç yaşında öldü soruları gündeme geliyor. Gazeteci ve televizyoncu Deniz Arman'ın vefatı, medya camiasında derin bir üzüntüye sebep oldu. Peki, Deniz Arman öldü mü, neden öldü? Gazeteci Deniz Arman'ın hastalığı nedir?

Deniz Arman öldü mü, neden öldü? Deniz Arman'ın vefat haberini Gazeteci Özay Erad açıkladı. Gazeteci Deniz Arman'ın hastalığı nedir? Deniz Arman kaç yaşında öldü sorularına yanıt aranıyor. Deniz Arman öldü mü, neden öldü? Gazeteci Deniz Arman'ın hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir...

DENİZ ARMAN ÖLDÜ MÜ?

Ünlü gazeteci ve televizyoncu Deniz Arman'ın vefatı, medya dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu.

DENİZ ARMAN NEDEN ÖLDÜ?

Deniz Arman'ın vefat haberini gazeteci Özay Erad duyurdu. Erad, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ve medyadan bir yıldız, usta bir kalem daha kaydı. 'Kum saati' durdu. İyi bir insan, iyi bir gazeteci, iyi bir Beşiktaşlı... Deniz Arman'ı kaybettik."

Deniz Arman öldü mü, neden öldü? Gazeteci Deniz Arman'ın hastalığı nedir?

DENİZ ARMAN KİMDİR?

Deniz Arman, 2 Mayıs 1961'de Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi, 1800'lerin sonundaki büyük göçle Kırım'dan İstanbul'a yerleşmiştir. Annesi Gülen Arman, babası ise gazeteci Ülkü Arman'dır. İlkokul üçüncü sınıfa kadar Çankaya İlkokulu'nda eğitim aldı, ardından TED Ankara Koleji'ni kazanarak 1979'da mezun oldu. ODTÜ'de bir yıl okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne geçiş yaptı ve buradan mezun olduktan sonra gazeteciliğe adım attı.

Kariyerine Milliyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde başlayan Arman, üniversite yıllarında Gırgır ve Fırt dergilerinde "espri düşünürlüğü" yaptı ve bu süreçte Oğuz Aral, Tekin Aral, Altan Erbulak ve Hasan Kaçan gibi isimlerle tanıştı. 1985'te Milliyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak Çetin Emeç ile, ardından dış haberler servisinde Mehmet Ali Birand ile çalıştı.

1992'de Show TV'de "32. Gün" ekibine katıldı. 1996'da Gülgün Feyman ile Star TV'ye geçti ve burada haber müdürlüğü yaptıktan sonra haber sunuculuğuna başladı. 1999'da Show TV'ye döndü ve aynı dönemde Akşam Gazetesi'nde yazılar yazdı. 2000'de hem Show TV'den hem de Akşam Gazetesi'nden ayrılarak Habertürk'e geçti.

2003'te Vatan Gazetesi'ne, 2004'te ise Star TV'ye döndü. 2005'te Kenan Işık'ın gelmesiyle Star TV'den ayrılarak Kanal D'ye geçti ve hafta sonu haberlerini sunmaya başladı. 2012'de Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni oldu ancak 2014'te görevine son verildi.

Özel hayatında, 1985 yılında üniversiteden tanıdığı Bercis Gülerman ile evlendi ve çiftin 1991 doğumlu Volga adında bir oğlu oldu.

Yer aldığı projeler arasında 2004 yapımı "Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de" filmi bulunurken, gazetecilik kariyerinde Milliyet, Akşam ve Vatan gazetelerinde; televizyon alanında ise Show TV, Star TV, Habertürk ve Kanal D gibi birçok önemli kurumda çalıştı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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