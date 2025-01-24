Türk basınının önde gelen gazetecilerinden haber spikeri Deniz Arman 64 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Çam Sakura Hastanesi'nde akciğer kanseri tedavisi gören Arman'ın vefat haberini gazeteci Özay Erad paylaştı. Deniz Arman neden öldü?

DENİZ ARMAN NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü gazeteci ve televizyoncu, hastalığın ilerlemesi nedeniyle hayatını kaybetti.

"KUM SAATİ DURDU"

Erad paylaşımında, "Ve medyadan bir yıldız, usta bir kalem daha kaydı. 'Kum saati' durdu. İyi bir insan, iyi bir gazeteci, iyi bir Beşiktaşlı Deniz Arman'ı kaybettik." ifadelerini kullandı. Arman'ın vefatı medya camiasında büyük üzüntü yarattı. Cenazesi yarın (25 Ocak Cumartesi) Beşiktaş Vişnezade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ÇARŞI'DAN TAZİYE MESAJI

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, sıkı Beşiktaşlı olan Arman'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı paylaştı. Mesajda, "Deniz Arman'ı kaybettik. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." denildi.

DENİZ ARMAN KİMDİR?

Deniz Arman, 2 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Arman'ın dedeleri 1800'lü yılların sonundaki büyük göçle Kırım'dan gelip İstanbul'a yerleşmiştir. Annesinin ismi Gülen Arman'dır. Babası Ülkü Arman gazeteciydi.

İlkokul üçüncü sınıfa kadar Çankaya İlkokulu'nda tamamladı. Sonra imtihanlarını kazandığı TED Ankara Kolejinde okuyarak 1979 yılında bitirdi. ODTÜ'deki bir yılın sonunda yatay geçiş yaparak okuduğu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Milliyet Ekonomi Servisi'nde işe başladı.

Üniversite yıllarında öğrenci iken Gırgır ve Fırtdergilerinde 'espri düşünürlüğü' de yaptı. Burada Oğuz Aral, Tekin Aral ve Altan Erbulak, Hasan Kaçan'larla tanıştı.

1985 yılında Genel Yayın Yönetmeni olan Çetin Emeç olan MilliyetGazetesi'nde muhabirlik yaparak gazeteciliğe başladı. Arkasından da Milliyet dış haber servisinde Mehmet Ali Birand'ın yanında görev yaptı. 1992 yılında Show TV'de çalışmaya başladı. Show TV'de 1992 yılında Mehmet Ali Birand'ın "32. Gün" ekibi ile beraber çalıştı.

1996 yılında Gülgün Feyman'la birlikte Star TV'ye geçti. 1997 yılında Star Haber'de haber müdürlüğü yaparken, sunucu işten ayrılınca haber sunmaya başladı. 1987 yılında askerliğini yaptı.

1999 yılında Star TV'den ayrılarak Show TV'ye geçti, aynı zamanda Akşamgazetesinde de yazı yazmaya başladı. 2000 yılında hem Show TV'den ayrıldı hem de Akşam gazetesinden ayrıldı ve Habertürk'e geçti. 2003 yılında Habertürk'ten ayrılıp Vatan gazetesine geçti.

2004 yılında Vatan gazetesinden ayrılıp Star TV'ye döndü. 2005 yılında Kenan Işık'ın gelmesi üzerinde Star TV'den ayrıldıktan sonra Kanal D'de hafta sonu haber sunucusu oldu. Kanal D hafta sonu haberlerini sunan Deniz Arman 2010 yılında görevden alındı. 2012 yılında Kanal D'ye dönüp Haber Genel Yayın Yönetmeni oldu. Kanal D Haber'deki tenkisat depremi sonucunda 06 Kasım 2014'te işine son verildi.

Deniz Arman, 1985 yılında üniversiteden tanıştığı Bercis Gülerman ile evlendi. Volga (d.1991) adında bir oğlu vardır.

FİLMLERİ:

2004 - Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (Başbakan) (sinema filmi)

ÇALIŞTIĞI GAZETELER

1985-1991 – Milliyet

1999-2000 – Akşam

2003-2004 – Vatan

ÇALIŞTIĞI TELEVİZYON KANALLARI

1991-1996 - Show TV

1996-1999 - Star TV

1999-2000 - Show TV

2000-2003 - Habertürk

2004-2005 - Star TV

2005-2010 - Kanal D

2012-2014 - Kanal D (Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak)