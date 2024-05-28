Deniz Akkaya'nın eski eşi Efe Önbilgin kimdir? Deniz Akkaya sosyal medya hesabından kızı ile yaşadığı olayı takipçileriyle paylaştı. Ardından, Deniz Akkaya'nın kızı ve eski eşi gündeme geldi. Deniz Akkaya ve kızı olayı nedir? Deniz Akkaya'nın eski eşi Efe Önbilgin kimdir? Detaylar haberimizdedir…

DENİZ AKKAYA VE KIZI OLAYI NEDİR?

Eski manken Deniz Akkaya, X hesabından yaptığı paylaşımda 16 yaşındaki kızıyla yaşadığı olayı anlattı. Kızının kendisine şiddet uyguladığını belirten Akkaya, "1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü. Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü. Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1,5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım."

"Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin. Bazı gerizekalılar benim hayatımı yaşamazken boş yapıyor! Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de 'beni dövdü' diyerek itibar suikastına geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın!"

DENİZ AKKAYA'NIN ESKİ EŞİ EFE ÖNBİLGİN KİMDİR?

Deniz Akkaya'nın 2009 doğumlu kızı Ayşe'nin babası olan Efe Önbilgin, medya sektöründe önemli görevlerde bulunmuştur. Önbilgin, CNN Türk'te genel müdürlük yapmış ve ardından aynı pozisyonda TNT kanalında çalışmıştır. Efe Önbilgin'in doğum yeri ve tam doğum tarihi hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. İş insanı Efe Önbilgin ile evlenen Akkaya, 2010 yılında bu evliliği sonlandırmıştır.

İlgili Haberler