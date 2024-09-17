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Deniz Akkaya olayı nedir, ne kadar hapis cezası aldı? Deniz Akkaya'nın suçu ne?

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Deniz Akkaya olayı nedir, ne kadar hapis cezası aldı? Ünlü model ve sunucu Deniz Akkaya ile kızı olayı nedir ve Deniz Akkaya neden ceza aldığı araştırılıyor. Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme geliyor. Peki, Deniz Akkaya olayı nedir, ne kadar hapis cezası aldı? Deniz Akkaya'nın suçu ne?

Deniz Akkaya'nın suçu ne ve ünlü model Deniz Akkaya neden ceza aldığı merak ediliyor. Deniz Akkaya olayı nedir? Deniz Akkaya'nın 15 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla 'altsoya karşı silahla basit yaralama' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Deniz Akkaya olayı nedir, ne kadar hapis cezası aldı? Deniz Akkaya'nın suçu ne? Detaylar haberimizdedir...

DENİZ AKKAYA'NIN SUÇU NE?

Eski manken Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Akkaya'nın kızına demir termos ve kulaklık fırlattığını belirtti.

DENİZ AKKAYA NE KADAR CEZA ALDI?

Eski manken Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Deniz Akkaya olayı nedir, ne kadar hapis cezası aldı? Deniz Akkaya'nın suçu ne?

DENİZ AKKAYA NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Eski manken Deniz Akkaya'nın 15 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla 'altsoya karşı silahla basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada karar çıktı.

Mahkeme, olay günü Akkaya ile kızı A.Ö.'nün aralarında kimin başlattığı belli olmayan şekilde tartışma çıktığını, tartışma sırasında Akkaya'nın saldırıda kullanılmaya elverişli olan ve silahtan sayılan içinde demir termos bulunan çantayı ve kablosuz kulaklığı mağdura fırlattığını, ayrıca mağdura tekme ile tokat atıp boğazını sıktığını belirtti.

Mahkeme, bu gerekçelerle Akkaya'yı, kızı A.Ö.'nün kendisinden şikayetçi olmadığını da dikkate alarak 'altsoya karşı silahla basit yaralama' suçundan 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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