Deniz Akkaya'nın bir süredir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına olan 16 yaşındaki kızı hakkında araştırmalar sürüyor. DENİZ AKKAYA'NIN KIZI NEREDE? Deniz Akkaya'nın kızı babasına mı teslim edildi? İşte merak edilenler...

DENİZ AKKAYA'NIN KIZI NEREDE?

Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde evde tartıştığı kızı tarafından balkona kilitlenmiş ve polisler sayesinde kurtarılmıştı. Akkaya, yaşananların ardından kızını burnunun sürtmesi için devlet korumasına verdiğini söyledi. Uzun süredir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altında olan 16 yaşındaki Ayşe, dün babasına kavuştu.

Deniz Akkaya'nın eski eşi Efe Önbilgin de yaşananların ardından kızının velayetini almak için 29 Mayıs'ta dava açtı. X hesabından paylaşım yapan Deniz Akkaya, velayetinin kendisinde olan kızının yaz tatilini babasıyla geçirmesi için izin kağıdını verdiğini duyurdu. Bunun üzerine Önbilgin, dün akşam devlet korumasındaki kızına kavuştu.

"AYŞE'NİN YENİ HAYATININ İLK GÜNÜ"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; avukat Şeyda Yıldırım, anne ve babanın kavuşma anını yayınlayarak "8.05.2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Sarıyer Çocuk Büro Amirliğince Marmara Çocuk Destek Merkezi'ne teslim edilen Ayşe İstanbul 4. Aile Mahkemesi ve ve İstanbul 3. Çocuk Mahkemesi'nin 14.06.2024 tarihli kararları doğrultusunda az önce babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı. Devam eden yargılama süreçleri ve mevcut yayın yasağı kararları nedeniyle sadece bu kadar bilgi vermekle yetiniyor ve mutluluğumuzun resmini sizlerle paylaşmak istiyorum.. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Marmara Çocuk Destek Birimi, değerli hocalarımız, tüm personel ve Ayşe'nin üstün yararı için emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil ama bugünün Ayşe'nin yeni hayatının ilk günü olması ve önündeki uzun yıllarda yüzünün hep gülmesi tek dileğimizdir" dedi.

AKKAYA: KIZIM, BENİM İZNİMLE YAZ TATİLİNİ BABASIYLA GEÇİRECEK

X hesabından yaptığı paylaşımda kızının yaz tatilini babasının yanında geçireceğini söyleyen Deniz Akkaya, "İlahi adalet. Tam 15 senedir bir kez yaz tatiline götürmediğin kızını tamamen bana olan takıntından yer bulup açtığın içi bomboş davalar nedeniyle tatile çıkarmak zorunda kaldın. Her yaz olduğu gibi üstünden atmak için 'Programım müsait mi bakacağım' diyerek aylarca telefonuna çıkmadığın kızın başına bela oldu değil mi? Tek velayet hakkı bende, söz hakkı da ben de olduğu için bu yaz babasıyla geçirecektir diyerek benim iznimle babaya teslim ediliyor. Yani dangalak dangalak yorum yapanlar çocuğun oraya girişi de çıkışı da benim iznimle oldu. Aksi bir haber yapan herkesin içinden testereyle geçeceğim" dedi.