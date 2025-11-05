Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası Demirtaş'ın mesajını paylaşan Hatimoğulları, "Milletvekilleri siyasi risk alarak barış için İmralı'ya gitmelidir" çağrısını aktardı.

  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile ilgili kararları kesinleşti.
  • Selahattin Demirtaş, milletvekillerinin siyasi riskleri göze alarak İmralı'ya gitmesi gerektiğini belirtti.
  • Selahattin Demirtaş, Meclis'in çözüm komisyonunun Abdullah Öcalan'la görüşmeye gitmesini umduğunu ifade etti.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile birlikte, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı ile görüştü.

"TÜRKİYE, AİHM KARARLARINI DERHAL UYGULAMALI"

Hatimoğulları, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile ilgili kararlarının kesinleştiğini belirterek, "Türkiye, tarafı olduğu AİHM kararlarını derhal uygulamalı, Demirtaş ve Yüksekdağ bir dakika bile bekletilmeden serbest bırakılmalıdır" dedi.

DEMİRTAŞ'TAN "BARIŞ VE GÖRÜŞME" MESAJI

Hatimoğulları'nın okuduğu Selahattin Demirtaş'ın mektubunda, Meclis'e ve siyasetçilere dikkat çeken bir çağrı yer aldı. Demirtaş, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Meclis, çözüm komisyonunun cesur bir karar alarak en kısa zamanda Abdullah Öcalan'la görüşmeye gitmesini umuyoruz. 50 yıllık çatışma sürecinde güvenlik politikaları öncelendi; binlerce can kaybı yaşandı. Artık yeni bir sayfa açılmalıdır."

"MİLLETVEKİLLERİ BARIŞ İÇİN İMRALI'YA GİTMELİDİR"

Demirtaş ayrıca, "Milletvekilleri gerekirse siyasi riskleri göze alarak barış için İmralı'ya gitmelidir" ifadeleriyle, çözüm süreci yönünde adım atılması gerektiğini vurguladı.

KOBANİ DAVASI VE SÜREÇ

Hatimoğulları, açıklamasında ayrıca Kobani Davası'nın 10. yılına girildiğini hatırlatarak, "Arkadaşlarımız yıllardır bu davalar nedeniyle cezaevinde. Artık hukuk, siyaset ve barış açısından yeni bir dönemin başlaması gerekiyor" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
