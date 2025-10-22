Demirhan Demircioğlu kimdir? Bahar dizisinin Uras'ı Demirhan Demircioğlu kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Ekranların yükselen yıldızlarından biri haline gelen Demirhan Demircioğlu, Show TV'nin sevilen dizisi "Bahar"da canlandırdığı Aziz Uras Yavuzoğlu karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekti. Genç yaşına rağmen hem televizyon hem de sinema projelerinde adından söz ettiren Demircioğlu, oyunculuk kariyerine reklam filmleriyle adım atsa da, bugün dramatik rollerdeki başarısıyla öne çıkan bir isim. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DEMİRHAN DEMİRCİOĞLU KİMDİR?

Demirhan Demircioğlu, 1999 yılında Ankara'da doğmuş, oyunculuk kariyerine ise 2018 yılında reklam filmleriyle başlamıştır. Babası doktor, annesi ise emekli bir ziraat mühendisidir. Disiplinli bir ailede yetişmiş, küçük yaşlardan itibaren sanata ve üretime ilgi duymuştur.

İlkokula 5 yaşında başlamış ve ailesinin eğitim odaklı yapısı sayesinde hem akademik hem de sanatsal yönünü geliştirme fırsatı bulmuştur.

Oyunculuk eğitimine önce İTÜ'de Petrol Mühendisliği okuyarak başlasa da, asıl ilgisinin bu alanda olmadığını fark edip oyunculuğa yönelmiştir. Daha sonra Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçiş yapmıştır (şu anda kaydı dondurulmuş durumdadır). Ayrıca bazı kaynaklarda Mimar Sinan Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduğu bilgisi de yer almakta, bu da eğitim hayatının çeşitliliğini göstermektedir.

Kariyerinde reklamlarla dikkat çeken Demircioğlu, ilk televizyon dizisi deneyimini 2020 yılında "Hekimoğlu" ile yaşamıştır. Daha sonra "İçimizdeki Ateş", "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı", "Dilemma" ve büyük çıkışını yaptığı "Bahar" dizileriyle oyunculuk yolculuğunu sürdürmüştür. 2025 yılında vizyona girecek olan "Karantina" adlı sinema filminde başrol oynaması, onun kariyerinde yeni bir dönemi temsil etmektedir.

Kamuoyunda düşünceli, kibar ve kendine özgü tarzıyla tanınan Demircioğlu, özel hayatını büyük ölçüde gizli tutmaktadır. Zaman zaman magazin gündeminde yer alsa da, kendisini ön planda tutmak yerine işine odaklanmayı tercih eden bir portre çizmektedir.

DEMİRHAN DEMİRCİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Demirhan Demircioğlu, 1999 doğumludur. Bu da 2025 yılı itibarıyla 26 yaşında olduğunu gösteriyor. Oyunculuğa genç yaşta başlamasına rağmen, kısa sürede birçok projede yer alarak dikkat çeken bir isim haline gelmiştir.

DEMİRHAN DEMİRCİOĞLU NERELİ?

Demirhan Demircioğlu, Ankara doğumludur. 18 yaşına kadar Ankara'da yaşamış, ardından üniversite eğitimi ve oyunculuk kariyeri için İstanbul'a taşınmıştır. Bazı kaynaklarda İstanbul doğumlu olduğu da belirtilse de, net bilgiye göre aslen Ankaralıdır ve çocukluğunu burada geçirmiştir.

DEMİRHAN DEMİRCİOĞLU'NUN KARİYERİ

Demirhan Demircioğlu'nun kariyer yolculuğu 2018 yılında oynadığı reklam filmleriyle başladı. İlk dikkat çeken reklamları Vakıfbank ve Fuse Tea markaları için olmuş, bu deneyimler ona televizyon dünyasının kapılarını aralamıştır.

2020 yılında "Hekimoğlu" dizisinde canlandırdığı Kerem karakteri, onun oyunculuk kariyerinde ilk büyük adımı olmuştur. Bu rol sayesinde izleyicinin dikkatini çeken Demircioğlu, 2022 yılında "İçimizdeki Ateş" dizisinde Mert Kahraman karakteriyle ekranlara döndü.

Aynı yıl, tarihi yapım olan "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" dizisinde Yahya karakterini canlandırarak dönem projelerinde de yer alabileceğini gösterdi. 2024'te "Dilemma" dizisinde Tolga karakteriyle farklı bir projede daha boy gösterdi.

Ancak asıl çıkışını 2024 yılında Show TV'de yayınlanan "Bahar" dizisiyle yaptı. Burada canlandırdığı Aziz Uras Yavuzoğlu karakteri, onu geniş bir izleyici kitlesine tanıttı ve popülerliğini zirveye taşıdı. Dizinin güçlü senaryosu ve yüksek reytingleri sayesinde Demircioğlu'nun oyunculuk gücü daha da görünür hale geldi.

Televizyon kariyerindeki bu başarının ardından, sinemaya da adım atan oyuncu, 2025 yılında vizyona girecek olan "Karantina" filminde Onur Zorlu karakteriyle başrol oynayacak. Film, genç oyuncunun sinemadaki ilk deneyimi olması açısından oldukça önemlidir.