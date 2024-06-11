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Demet Evgar Bahar'dan ayrılıyor mu?

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Bahar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Bahar final mi yapacak merak ediyor. Peki, Demet Evgar Bahar'dan ayrılıyor mu?

Bahar dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Bahar bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Demet Evgar Bahar'dan ayrılıyor mu?

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar 16. Bölüm 2. Fragmanı Bahar 16. Bölüm 2. Fragmanı (sezon finali) yayında. Bahar ve Timur'un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır. Bahar'ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra'nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır.Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken, Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir. Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay'ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir…

DEMET EVGAR BAHAR'DAN AYRILIYOR Mu?

Bahar bugün sezon finali ile ekrana gelen dizinin başrolü Demet Evgar'ın devam edip etmeyeceği yönünde bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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