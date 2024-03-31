DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok

31 Mart seçimleri bazı illerde çeşitli tartışmalara ve kavgalara sahne olurken, bu şehirlerden biri de Ağrı oldu.

SIRRI SAKIK'TAN TARTIŞMA YARATAN İDDİA

Ağrı'ya asker ve polislerin taşımalı seçmen olarak getirilip oy kullandırıldığını iddia eden DEM Partili vekil Sırrı Sakık yaşanan duruma isyan etti.

"SİZ KİMSİNİZ? AYIP AYIP SİZİN İÇİNİZE SİNİYOR MU?"

Sakık şöyle konuştu; "Bugün onur günüdür, haysiyet günüdür. Partiniz ne olursa olsun inancınız ne olursa olsun bu irade gaspına karşı durun. Eğer güvenlik güçleri, buraya gelenler size sesleniyorum bir toplu iğne ucu kadar Allah'a inancınız varsa, bu halkın iradesine inancınız varsa bu kutsal günde Ağrı halkının iradesini gasp etmeyin. Siz kimsiniz? Ayıp, ayıp sizin içinize siniyor mu? Hırsız var bu kentte. Ey Türkiye kamuoyu günlerdir feryat ediyoruz. Binlerce insan Ağrı'ya getirildi. Burada Ağrılı seçmen yok. Ağrı halkının iradesini gasp etmek istiyorlar."

YSK BAŞKANI İDDİALARI YALANLAMIŞTI

YSK Başkanı Ahmet Yener, özellikle doğu illerinde bazı güvenlik görevlilerinin kayıtlı olmadığı yerde oy kullandıkları iddiasıyla ilgili, "Bu iddiaların hepsi kurula gelmiş, değerlendirilmiştir. Oy verme esnasında da kayıtlı olmayan bir seçmenin başka bir yerde oy kullanması söz konusu değildir. Kurul önüne bu tür konular gelirse de değerlendirir, bir sonuca varır. Bunlar iddiadan ibarettir. Şu ana kadar da kurul önüne gelen tüm sorunları cevaplandırmış ve seçimle ilgili tüm hazırlıklarını sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Şu an itibarıyla da seçim iş ve işlemleri sorunsuz olarak devam etmektedir" demişti.