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DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok

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31 Mart seçimleri bazı illerde çeşitli tartışmalara ve kavgalara sahne olurken, bu şehirlerden biri de Ağrı oldu.

SIRRI SAKIK'TAN TARTIŞMA YARATAN İDDİA

Ağrı'ya asker ve polislerin taşımalı seçmen olarak getirilip oy kullandırıldığını iddia eden DEM Partili vekil Sırrı Sakık yaşanan duruma isyan etti.

DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok

"SİZ KİMSİNİZ? AYIP AYIP SİZİN İÇİNİZE SİNİYOR MU?"

Sakık şöyle konuştu; "Bugün onur günüdür, haysiyet günüdür. Partiniz ne olursa olsun inancınız ne olursa olsun bu irade gaspına karşı durun. Eğer güvenlik güçleri, buraya gelenler size sesleniyorum bir toplu iğne ucu kadar Allah'a inancınız varsa, bu halkın iradesine inancınız varsa bu kutsal günde Ağrı halkının iradesini gasp etmeyin. Siz kimsiniz? Ayıp, ayıp sizin içinize siniyor mu? Hırsız var bu kentte. Ey Türkiye kamuoyu günlerdir feryat ediyoruz. Binlerce insan Ağrı'ya getirildi. Burada Ağrılı seçmen yok. Ağrı halkının iradesini gasp etmek istiyorlar."

DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok

YSK BAŞKANI İDDİALARI YALANLAMIŞTI

YSK Başkanı Ahmet Yener, özellikle doğu illerinde bazı güvenlik görevlilerinin kayıtlı olmadığı yerde oy kullandıkları iddiasıyla ilgili, "Bu iddiaların hepsi kurula gelmiş, değerlendirilmiştir. Oy verme esnasında da kayıtlı olmayan bir seçmenin başka bir yerde oy kullanması söz konusu değildir. Kurul önüne bu tür konular gelirse de değerlendirir, bir sonuca varır. Bunlar iddiadan ibarettir. Şu ana kadar da kurul önüne gelen tüm sorunları cevaplandırmış ve seçimle ilgili tüm hazırlıklarını sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Şu an itibarıyla da seçim iş ve işlemleri sorunsuz olarak devam etmektedir" demişti.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (21)

Oguz Ozgul:

Teröristin ahlak dersi vermesi ne acayip

405
173
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Demir Acer:

kapak gibi yanit tabi anlarlarsa

yanıt36
yanıt16
sezgin sucin:

nerden biliyon bi insan olmadınız gitti hep ırkcılık sizde öle ölüp gşdieceksiniz

yanıt20
yanıt17
Demir Acer:

sucin: bizim kurtlerle dedimiz yok, derdimiz vatani bolmek istiyenlerle, irkcilik onu sorgulamak lazim sizlermi bizlermi?

yanıt18
yanıt9
VATANDAŞ:

Yaw he he dayı öyledir zaten... Madem bunu iddia ediyorsun eğer kanıtın var ise ver mahkemeye seçimleri iptal ettir... Ama yok bakacak kazanıyor o zaman ben sadece bir duyum aldım o nedenle böyle oldu diyecek :))

219
140
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A Alkan:

Bu dangalak akşam düşünmüştür, yarın ne diyeyim diye böyle aptalca bir mevzuyu kıt beyni kabul etmiş olsa gerek diline yansımış. La asker polis o gün görevli başka ilden nasıl gelsin. Ya da gece ne yedi içtiyse onun tesiri

192
88
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Alperen:

ErMenioÇ.

94
37
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Mustafa Ozturk:

Terörist adam ağrı Türkiye Devletinin bir kenti değilmi ne konuşuyor sun ben muğlalıyım ağrılı bir vatandaş muğla'da ikamet ediyor. Oyunu burda kullanıyor. Ne yani bu ağrılı vatandaş muğla kentinin bir bireyi olmuyor mu ne yapmalı şimdi bu arkadaş ağrılı diye bu muğla kentini temsil etmiyor diye dışlayalımmı nifakçı provakatör adam.

90
39
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Alperen:

Mustafa Ozturk BiR insAnın nereLi olduĞunun Kim OlduğUnun biR önEmi yokTur önemli Olan inSan olMası ve VatAnına DeVlEtine İhAnEt EtmeMesi o bölGelErdeN gÖç edeNlere Bir bakın nereye GidErse giTsinler Orayı KarışTırıyorlar Orda biR kaos Yaratıyorlar hepSimİ taBiki hayır AmA DüRÜst olUn KOnuŞUrken Bu ÜLKenin GERçeklERİni konuŞUN BunlARın tEK dERdi BU memLEKetiBÖlmek nerde olursa Olsunlar AmAçlARı bU.

yanıt11
yanıt10
Suat Saldıran:

Bir bahane bulmak lazım geldi??

42
27
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