DEM Parti Uşak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak adayı Azize Karadağ ve Ahmet Ak kimdir?

Dem Parti Uşak Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Uşak Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak adayı Azize Karadağ ve Ahmet Ak kimdir?

DEM PARTİ UŞAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Uşak Belediye Eş Başkan Adayı Azize Karadağ ve Ahmet Ak oldu. Buna göre DEM Parti Uşak Belediye Eş Başkan Adayı Azize Karadağ ve Ahmet Ak'dır.

AZİZE KARADAĞ KİMDİR?

Azize Karadağ 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Uşak Belediye EşBaşkan adayıdır.

AHMET AK KİMDİR?

Ahmet Ak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Uşak Belediye EşBaşkan adayıdır.