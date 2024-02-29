DEM Parti Ordu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ordu adayı Zeynep Toptaş Yılmaz ve Necmettin Durmuş kimdir?

Dem Parti Ordu Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ordu adayı Zeynep Toptaş Yılmaz ve Necmettin Durmuş kimdir?

DEM PARTİ ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Ordu Belediye Eş Başkan Adayı Zeynep Toptaş Yılmaz ve Necmettin Durmuş oldu. Buna göre DEM Parti Ordu Belediye Eş Başkan Adayı Zeynep Toptaş Yılmaz ve Necmettin Durmuş'dır.

ZEYNEP TOPTAŞ YILMAZ KİMDİR?

Zeynep Toptaş Yılmaz 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ordu Belediye EşBaşkan adayıdır.

NECMETTİN DURMUŞ KİMDİR?

Necmettin Durmuş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ordu Belediye EşBaşkan adayıdır.