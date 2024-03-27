Üye Girişi
Haberler

DEM Parti Nevşehir Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Merkez adayı Helin Elif Geyik kimdir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dem Parti Nevşehir Merkez Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Nevşehir Merkez adayı Helin Elif Geyik kimdir?

DEM PARTİ NEVŞEHİR MERKEZ ADAYI HELIN ELİF GEYİK KİMDİR?

Helin Elif Geyik 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Nevşehir Merkez Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ HAKKINDA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, resmî kısaltmasıyla DEM Parti, veya eskiden bilinen adıyla Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti); 25 Kasım 2012 tarihinde Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Yeşiller Partisinin birleşmesiyle kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

DEM Parti Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Osmaniye Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Merkez adayı Ziver Gümüş kimdir? DEM Parti Niğde Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Merkez adayı Başak Caner Aktaş kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede oy kullanacak, hangi okulda? Liderler nerede oy kullanacak? Özhaseki vatandaşlarla neden tartıştı? Olay ne, ne oldu? DEM Parti Niğde Bor Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Bor adayı Ayten Yıldırım kimdir? DEM Parti Nevşehir Ürgüp Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Ürgüp adayı Nazım Kaya kimdir? DEM Parti Nevşehir Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Merkez adayı Helin Elif Geyik kimdir? Gökçe Can kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Kemah Belediye Başkan adayı Gökçe Can kaç yaşında, nereli? Cengiz Türk kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Merkez Belediye Başkan adayı Cengiz Türk kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 27 Mart Euro kaç lira? Karabük Üniversitesi yabancı öğrencilere ne zorunluluğu getirdi? Karabük Üniversitesi'nin kararı ne? Üstün Dönmez kimdir? CHP Manisa Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez Kaç yaşında, nereli? Dolar bugün ne kadar? 27 Mart Dolar kaç TL? Güncel dolar kuru! İbrahim Büke kimdir? CHP Manisa Gördes Belediye Başkan Adayı İbrahim Büke Kaç yaşında, nereli? Cem Aykan kimdir? CHP Manisa Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Cem Aykan Kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title