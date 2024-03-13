DEM Parti Muş Korkut Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Korkut adayı Maşallah Ovalıoğlu kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Muş Korkut Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Muş Korkut adayı Maşallah Ovalıoğlu kimdir?
Dem Parti Muş Korkut Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Muş Korkut adayı Maşallah Ovalıoğlu kimdir?
DEM PARTİ MUŞ KORKUT ADAYI MAŞALLAH OVALIOĞLU KİMDİR?
Maşallah Ovalıoğlu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muş Korkut Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Muş Korkut adayı Maşallah Ovalıoğlu esnaftır ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz