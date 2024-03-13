DEM Parti Mardin Yeşilli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Yeşilli adayı Sami İldem kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Mardin Yeşilli Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Mardin Yeşilli adayı Sami İldem kimdir?
Dem Parti Mardin Yeşilli Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Mardin Yeşilli adayı Sami İldem kimdir?
DEM PARTİ MARDİN YEŞİLLİ ADAYI SAMİ İLDEM KİMDİR?
Sami İldem 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Mardin Yeşilli Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Mardin Yeşilli adayı Sami İldem
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz