DEM Parti Malatya Yazıhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya Yazıhan adayı İbrahim İncesu kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Malatya Yazıhan Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Malatya Yazıhan adayı İbrahim İncesu kimdir?
Dem Parti Malatya Yazıhan Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Malatya Yazıhan adayı İbrahim İncesu kimdir?
DEM PARTİ MALATYA YAZIHAN ADAYI İBRAHİM İNCESU KİMDİR?
İbrahim İncesu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Malatya Yazıhan Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Malatya Yazıhan adayı İbrahim İncesu çiftçilik yapmaktadır ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz