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DEM Parti Malatya Pütürge Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya Pütürge adayı Aydın Öztürk kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Malatya Pütürge Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Malatya Pütürge adayı Aydın Öztürk kimdir?

Dem Parti Malatya Pütürge Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Malatya Pütürge adayı Aydın Öztürk kimdir?

DEM PARTİ MALATYA PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AYDIN ÖZTÜRK KİMDİR?

Aydın Öztürk 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Malatya Pütürge Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Malatya Pütürge adayı Aydın Öztürk serbest meslek yapmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
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