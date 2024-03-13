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DEM Parti Kars Kağızman Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars Kağızman adayı Mehmet Alkan kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Kars Kağızman Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Kars Kağızman adayı Mehmet Alkan kimdir?

Dem Parti Kars Kağızman Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Kars Kağızman adayı Mehmet Alkan kimdir?

DEM PARTİ KARS KAĞIZMAN ADAYI MEHMET ALKAN KİMDİR?

Mehmet Alkan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Kars Kağızman Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Kars Kağızman adayı Mehmet Alkan emeklidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
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