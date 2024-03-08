DEM Parti İzmir Kınık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Kınık adayı Ebubekir Turan ve Meyase Turan Aydın kimdir?

Dem Parti İzmir Kınık Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Kınık Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Kınık adayı Ebubekir Turan ve Meyase Turan Aydın kimdir?

DEM PARTİ İZMİR KINIK ADAYI EBUBEKİR TURAN KİMDİR?

Ebubekir Turan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Kınık Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR KINIK ADAYI MEYASE TURAN AYDIN KİMDİR?

Meyase Turan Aydın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Kınık Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz