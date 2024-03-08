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DEM Parti İzmir Aliağa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Aliağa adayı Gül Ekici ve Hasan Çiftçi kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti İzmir Aliağa Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Gül Ekici kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti İzmir Aliağa Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Aliağa adayı Gül Ekici ve Hasan Çiftçi kimdir?

Dem Parti İzmir Aliağa Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Aliağa Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Aliağa adayı Gül Ekici ve Hasan Çiftçi kimdir?

DEM PARTİ İZMİR ALİAĞA ADAYI GÜL EKİCİ KİMDİR?

Gül Ekici 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Aliağa Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR ALİAĞA ADAYI HASAN ÇİFTÇİ KİMDİR?

Hasan Çiftçi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Aliağa Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
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