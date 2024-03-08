DEM Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Esenler adayı İrfan Hülakü ve Gülşah Kavak kimdir?

Dem Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İstanbul Esenler Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Esenler adayı İrfan Hülakü ve Gülşah Kavak kimdir?

DEM PARTİ İSTANBUL ESENLER ADAYI İRFAN HÜLAKÜ KİMDİR?

İrfan Hülakü, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Bitlis, Mutki Belediyesi Eş Başkan Adayı oldu. Eğitim hayatına Bitlis'te başlayan Hülakü, Bitlis Öğretmen Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a geldi. 1995 yılında evlendikten sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümüne başladı ve lisans eğitimini tamamladı. 2000 yılından 2005 yılına kadar Trafik Müşaviri olarak çalıştı. Sonrasında Mali Müşavir olan Hülakü, halen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.

1995 - 2011 yılları arasında HEP, DEP, HADEP, DTP, BDP 'nin çeşitli kademelerinde görev aldı. 2011 yılında BDP İstanbul İl Yöneticisi olarak görev yaptı. HDP'nin kurulmasıyla bu yeni partiye geçen Hülakü, 2015-2017 yılları arasında Bahçelievler İlçe Başkanlığı, ve Bitlis Dernekler Federasyonu (BİDEF)'te görev aldı, 2018 yılında Göç İzleme Derneği yöneticisi, 2021 yılında HDP Beylikdüzü İlçe EşBaşkanı olarak görev aldı. Hülakü, 2001 yılından beri Kürtçe Yeminli Tercüman olarak çalışmaktadır.

2008 yılında İstanbul Kürt Enstitüsü bünyesinde TZP Kurdî çalışmalarında yer aldı. 2011 yılında BDP Siyaset Akademisi'ne katıldı. 2011 yılı Ekim ayında siyasi faaliyetlerinden dolayı tutuklanarak Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılama kararı ile dışarı çıktı. 2011-2013 yılları arasında BDP il yöneticiliği, 2015-2017 HDP Bahçelievler ilçe eşbaşkanlığı, 2018-2019 Göç İzleme Derneği yöneticiliği, 2019 Yılı Yerel seçimlerinde Bitlis İli Mutki İlçesi Belediye Eşbaşkan adayı oldu. 2021 yılında HDP Beylikdüzü Eşbaşkanı olarak seçildi. 2022 Yılı Haziran ayında Göç İzleme Derneği'nde yaptığı çalışmalar sebebiyle tutuklandı. Mahkeme 7 ay sonra tutuksuz yargılama talebi ile tahliye kararı verdi. 2023 Yılı 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde HDP'den İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olarak gösterildi. İrfan Hülakü 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Esenler Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İSTANBUL ESENLER ADAYI GÜLŞAH KAVAK KİMDİR?

Gülşah Kavak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İstanbul Esenler Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz