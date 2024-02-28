DEM Parti Hakkari Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hakkari adayı Mehmet Sıdık Akış ve Viyan Tekçe kimdir?

Dem Parti Hakkari Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Hakkari Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hakkari adayı Mehmet Sıdık Akış ve Viyan Tekçe kimdir?

DEM PARTİ HAKKARİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Hakkari Belediye Eş Başkan Adayı Mehmet Sıdık Akış ve Viyan Tekçe oldu. Buna göre DEM Parti Hakkari Belediye Eş Başkan Adayı Mehmet Sıdık Akış ve Viyan Tekçe'dır.

MEHMET SIDIK AKIŞ KİMDİR?

Mehmet Sıdık Akış 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Hakkari Belediye EşBaşkan adayıdır.

VİYAN TEKÇE KİMDİR?

Viyan Tekçe 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Hakkari Belediye EşBaşkan adayıdır.