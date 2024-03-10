DEM Parti Gaziantep İslahiye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep İslahiye adayı Mehmet Güllü Aydın kimdir?

Dem Parti Gaziantep İslahiye Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Gaziantep İslahiye adayı Mehmet Güllü Aydın kimdir?

DEM PARTİ GAZİANTEP İSLAHİYE ADAYI MEHMET GÜLLÜ AYDIN KİMDİR?

Mehmet Güllü Aydın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Gaziantep İslahiye Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Gaziantep İslahiye adayı Mehmet Güllü Aydın serbest meslek yapmaktadır ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz