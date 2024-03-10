DEM Parti Diyarbakır Kulp Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Kulp adayı Fatma Ay kimdir?

Dem Parti Diyarbakır Kulp Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Diyarbakır Kulp adayı Fatma Ay kimdir?

DEM PARTİ DİYARBAKIR KULP ADAYI FATMA AY KİMDİR?

Fatma Ay 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Diyarbakır Kulp Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Diyarbakır Kulp adayı Fatma Ay turizmcidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.