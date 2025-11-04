Haberler

DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a kritik ziyaret

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" sözleri sonrası DEM Parti cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, yarın Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek.

  • DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek.
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş için verilen tahliye kararının yeniden değerlendirilmesi talebiyle yaptığı itirazı reddetti.
  • Selahattin Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusunda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) "tahliye edilmeli" kararını verdiği ve Türkiye'nin yeniden değerlendirme başvurusunun reddedildiği Selahattin Demirtaş hakkında, "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." dedi.

DEM PARTİ, DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEK

Bu sözler siyaset arenası hareketlenirken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, yarın Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek.

AÇIKLAMA YAPILACAK

Hatimoğulları ziyaret sonrası saat 14.00'te açıklama yapacak.

AİHM, DEMİRTAŞ İTİRAZINI REDDETTİ

Selahattin Demirtaş, 2016 yılından bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Son olarak AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş için verilen tahliye kararının yeniden değerlendirilmesi talebiyle yaptığı itirazı reddetti.

DEMİRTAŞ'TAN KARAR SONRASI İLK YORUM

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AİHM kararının ardından bir açıklama yayımladı. Demirtaş'ın sosyal medya hesabından kendi el yazısıyla yaptığı açıklama şu şekilde: "Merhabalar, AİHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki "kardeşlik hukuku" her şeyden kıymetlidir. Kardeşlik hukuku da eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal, ekonomik, hukuki çalışmaları yapıp adımlar atmamızla güçlenir. Meseleleri yenmek, yenilmek, kin, intikam kavramları üzerinden değil, ortak gelecek ve ortak akıl kavramları üzerinden ele almak gerekir. Atılacak her adımın barışa, huzura ve refaha hizmet etmesi dileğiyle, özgür günlerde görüşebilmek umuduyla, selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

AVUKATLARI TAHLİYE BAŞVURUSUNDA BULUNDU

AİHM'in Türkiye'nin Selahattin Demirtaş için verilen tahliye kararının yeniden değerlendirilmesi talebiyle yaptığı itirazı reddetmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusunda bulundu.

BAHÇELİ: TAHLİYESİ TÜRKİYE İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLACAKTIR

Bu gelişmelerin ardından Bahçeli, "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." dedi.

Abdullah Karlıdağ
