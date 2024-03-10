DEM Parti Bursa Karacabey Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Karacabey adayı Murat Tuzak kimdir?

Dem Parti Bursa Karacabey Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bursa Karacabey adayı Murat Tuzak kimdir?

DEM PARTİ BURSA KARACABEY ADAYI MURAT TUZAK ÖZMEN KİMDİR?

Murat Tuzak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bursa Karacabey Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Bursa Karacabey adayı Murat Tuzak tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz