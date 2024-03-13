DEM Parti Bingöl Kiğı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl Kiğı adayı Sema Getlaç kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Bingöl Kiğı Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Bingöl Kiğı adayı Sema Getlaç kimdir?
Dem Parti Bingöl Kiğı Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bingöl Kiğı adayı Sema Getlaç kimdir?
DEM PARTİ BİNGÖL KİĞI ADAYI SEMA GETLAÇ KİMDİR?
Sema Getlaç 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bingöl Kiğı Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Bingöl Kiğı adayı Sema Getlaç mimardır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygKiğımasından öğrenebilirsiniz