DEM Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir adayı Mehmet Rauf Kocaman ve Nazlı Baybas kimdir?

Dem Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir adayı Mehmet Rauf Kocaman ve Nazlı Baybas kimdir?

DEM PARTİ BALIKESİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti Balıkesir Belediye Eş Başkan Adayı Mehmet Rauf Kocaman ve Nazlı Baybas oldu. Buna göre DEM Parti Balıkesir Belediye Eş Başkan Adayı Mehmet Rauf Kocaman ve Nazlı Baybas'dır.

MEHMET RAUF KOCAMAN KİMDİR?

Mehmet Rauf Kocaman 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Balıkesir Belediye Eşbaşkan adayıdır.

NAZLI BAYBAS KİMDİR?

Nazlı Baybas 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Balıkesir Belediye Eşbaşkan adayıdır.