DEM Parti Antalya Konyaaltı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Konyaaltı adayı Alaettin Güven kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Antalya Konyaaltı Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Antalya Konyaaltı adayı Alaettin Güven kimdir?
Dem Parti Antalya Konyaaltı Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Antalya Konyaaltı adayı Alaettin Güven kimdir?
DEM PARTİ ANTALYA KONYAALTI ADAYI ALAETTİN GÜVEN KİMDİR?
Alaettin Güven 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Antalya Konyaaltı Belediye EşBaşkan adayıdır. Alaettin Güven İhracat ile uğraşmaktadır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz