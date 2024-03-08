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DEM Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Kalecik adayı Mustafa Demir kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Ankara Kalecik Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Mustafa Demir kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Kalecik adayı Mustafa Demir kimdir?

Dem Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Kalecik adayı Mustafa Demir kimdir?

DEM PARTİ ANKARA KALECİK ADAYI MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

Mustafa Demir 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ankara Kalecik Belediye EşBaşkan adayıdır. Mustafa Demir aynı zamanda üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
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