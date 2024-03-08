Dem Parti Ankara Haymana Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ankara Haymana Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Haymana adayı Mahmut Başaran kimdir?

DEM PARTİ ANKARA HAYMANA ADAYI MAHMUT BAŞARAN KİMDİR?

Mahmut Başaran 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ankara Haymana Belediye EşBaşkan adayıdır. Mahmut Başaran aynı zamanda emekli ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.