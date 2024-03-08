Dem Parti Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Gölbaşı adayı Ümit Göksu kimdir?

DEM PARTİ ANKARA GÖLBAŞI ADAYI ÜMİT GÖKSU KİMDİR?

Ümit Göksu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ankara Gölbaşı Belediye EşBaşkan adayıdır. Ümit Göksu esnaf ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz