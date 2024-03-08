Dem Parti Ankara Çubuk Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ankara Çubuk Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Çubuk adayı Halil İbrahim Özkahriman kimdir?

DEM PARTİ ANKARA ÇUBUK ADAYI ERKİN AKBAY KİMDİR?

Halil İbrahim Özkahriman 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ankara Çubuk Belediye EşBaşkan adayıdır. Halil İbrahim Özkahriman serbest meslek yapmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz