Dem Parti Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Çankaya adayı Türkan Demir kimdir?

DEM PARTİ ANKARA ÇANKAYA ADAYI TÜRKAN DEMİR KİMDİR?

Türkan Demir 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ankara Çankaya Belediye EşBaşkan adayıdır. Türkan Demir siyasetçidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz