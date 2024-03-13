DEM Parti Ağrı Tutak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı Tutak adayı Mahmut Tataş kimdir?

Dem Parti Ağrı Tutak Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ağrı Tutak adayı Mahmut Tataş kimdir?

DEM PARTİ AĞRI TUTAK ADAYI ADALET MAHMUT TATAŞ KİMDİR?

Mahmut Tataş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ağrı Tutak Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Ağrı Tutak adayı Mahmut Tataş esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygTutakmasından öğrenebilirsiniz