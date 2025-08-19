Deli Deli Küpeli filmi konusu nedir? Deli Deli Küpeli filmi oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman ve nerede çekildi?

1986 yapımı Deli Deli Küpeli, mizahi anlatımıyla hem güldüren hem düşündüren filmler arasında yer alıyor. Özellikle adalet ve düzen kavramlarını farklı bir bakış açısıyla işleyen film, Yeşilçam klasiklerinden biri olmayı başarmıştır. Deli Deli Küpeli filmi oyuncuları, çekildiği yer ve işlediği konu itibarıyla bugün hâlâ izleyiciler tarafından araştırılıyor. Usta oyuncu kadrosu ve toplumsal mesajlarıyla dikkat çeken film, Kemal Sunal hayranlarının en sevdiği yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Deli Deli Küpeli filmi konusu nedir? Deli Deli Küpeli filmi oyuncu kadrosunda kimler var, ne zaman çekildi?

DELİ DELİ KÜPELİ KONUSU NEDİR?

Deli Deli Küpeli filmi, akıl hastanesinden kaçan iki kişinin yolunun bir kasabaya düşmesiyle başlıyor. Kasaba halkı onları kaymakam ve hâkim sanıyor. Kasabadaki tefecilere, karaborsacılara ve eşkıya baskısına karşı bu "deli kaymakam" ile "deli hâkim" mücadele ediyor. Film, mizahi anlatımıyla adaletsizliğe karşı verilen mücadeleyi gözler önüne seriyor.

DELİ DELİ KÜPELİ OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal – Deli Kaymakam Şaban

Melike Zobu – Casus Hatice

Yaman Okay – Eşkıya Yılanoğlu

Reha Yurdakul – Avukat Şeref Haktanır

Yavuzer Çetinkaya – Deli Hâkim

İhsan Yüce – Deli Çavuş

Sırrı Elitaş – Tefeci Mahmut Ağa

Renan Fosforoğlu – Katip Şükrü

Fatoş Sezer – Çengi Afet

Uluer Süer, Erol Özkök, Hakkı Kıvanç, Hakkı Üstün gibi pek çok usta oyuncu da filmde rol alıyor.

DELİ DELİ KÜPELİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapım yılı: 1986

Vizyon: 1986 yılı içinde gösterime girdi.

Çekim yeri: Film, Bolu'nun Elmalık köyünde çekildi.