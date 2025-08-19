Deli Deli Küpeli filmi konusu nedir? Deli Deli Küpeli filmi oyuncu kadrosunda kimler var, film ne zaman ve nerede çekildi?
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Deli Deli Küpeli filmi, Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı eserlerden biri. Peki, Deli Deli Küpeli filmi konusu nedir? Deli Deli Küpeli filmi oyuncu kadrosunda kimler var, ne zaman çekildi? İşte merak edilen detaylar…
1986 yapımı Deli Deli Küpeli, mizahi anlatımıyla hem güldüren hem düşündüren filmler arasında yer alıyor. Özellikle adalet ve düzen kavramlarını farklı bir bakış açısıyla işleyen film, Yeşilçam klasiklerinden biri olmayı başarmıştır. Deli Deli Küpeli filmi oyuncuları, çekildiği yer ve işlediği konu itibarıyla bugün hâlâ izleyiciler tarafından araştırılıyor. Usta oyuncu kadrosu ve toplumsal mesajlarıyla dikkat çeken film, Kemal Sunal hayranlarının en sevdiği yapımlar arasında yer alıyor. Peki, Deli Deli Küpeli filmi konusu nedir? Deli Deli Küpeli filmi oyuncu kadrosunda kimler var, ne zaman çekildi?
DELİ DELİ KÜPELİ KONUSU NEDİR?
Deli Deli Küpeli filmi, akıl hastanesinden kaçan iki kişinin yolunun bir kasabaya düşmesiyle başlıyor. Kasaba halkı onları kaymakam ve hâkim sanıyor. Kasabadaki tefecilere, karaborsacılara ve eşkıya baskısına karşı bu "deli kaymakam" ile "deli hâkim" mücadele ediyor. Film, mizahi anlatımıyla adaletsizliğe karşı verilen mücadeleyi gözler önüne seriyor.
DELİ DELİ KÜPELİ OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal – Deli Kaymakam Şaban
Melike Zobu – Casus Hatice
Yaman Okay – Eşkıya Yılanoğlu
Reha Yurdakul – Avukat Şeref Haktanır
Yavuzer Çetinkaya – Deli Hâkim
İhsan Yüce – Deli Çavuş
Sırrı Elitaş – Tefeci Mahmut Ağa
Renan Fosforoğlu – Katip Şükrü
Fatoş Sezer – Çengi Afet
Uluer Süer, Erol Özkök, Hakkı Kıvanç, Hakkı Üstün gibi pek çok usta oyuncu da filmde rol alıyor.
DELİ DELİ KÜPELİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Yapım yılı: 1986
Vizyon: 1986 yılı içinde gösterime girdi.
Çekim yeri: Film, Bolu'nun Elmalık köyünde çekildi.