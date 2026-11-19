Haberler.com’da yayınlanan “İyilik İyileştirir” programının konuğu Uzman Psikolojik Danışman Damla Akdoğan, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna (DEHB) ilişkin ailelerin en çok sorduğu sorulardan birini yanıtladı. Sunucunun “Çocuğumda dikkat dağınıklığı varsa saatlerce ekran başında ya da puzzle ile nasıl durabiliyor, bu şımarıklık ya da tembellik değil mi?” sorusuna Akdoğan, çocuğun neyi istediği ile “hiperfokus” kavramının belirleyici olduğunu söyledi.

“Hiperfokus” nedir?

Akdoğan, çocukların sevdikleri şeylere odaklanabildiğini, bunu o anki dürtü kontrolü ve dopamin isteğiyle büyük bir keyifle yaptıklarını belirtti. Saatlerce lego ya da başka bir oyuncakla ilgilenebilen çocukların ailelerinde “Dikkatsizdi, bunu nasıl yapabildi?” şeklinde bir soru işareti oluştuğunu anlatan Akdoğan, ders gibi tercih etmediği işlerde çocuğun aynı dikkati gösteremeyebildiğini dile getirdi.

"Aile içi çatışmalara yol açabiliyor"

Uzman isim, bu durumun aile içinde çatışmalara ve çocuk-ebeveyn ilişkisinde sorunlara yol açabildiğine dikkat çekti.

Uzmandan ailelere kritik uyarı

Akdoğan, ailelerin anlaması gereken noktayı şöyle özetledi: Nörogelişimsel bir bozukluk olan DEHB, çocuğun dikkatini yönetememesiyle ilişkilidir.

Not: Son paragrafı ara başlık için ayırdım. İstersen “Aile içi çatışmalara yol açabiliyor” bölümüyle birleştirip tek başlık altında verebilirim.