Deha yeni bölüm ne zaman sorusu, Show TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin hayranları tarafından merakla araştırılıyor. Her hafta heyecan dolu gelişmelere sahne olan Deha dizisinin 6 Nisan 2025 tarihinde yeni bölümü ekranlara gelmeyince, "Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Deha yeni bölüm ne zaman? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DEHA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Deha dizisinin yeni bölümü, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 20:00'de Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacaktır.

DEHA BU HAFTA NEDEN YAYINLANMADI?

Dizi, Ramazan Bayramı nedeniyle verilen kısa aranın ardından kaldığı yerden güçlü bir şekilde devam edecek.