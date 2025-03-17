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DEHA SON BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Show TV ekranı ile Deha 24. bölüm izle full HD, kesintisiz (17 Mart 2025)

DEHA SON BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Show TV ekranı ile Deha 24. bölüm izle full HD, kesintisiz (17 Mart 2025)
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Deha izleyicileri, merakla bekledikleri yeni bölümden ilk sahneleri görmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Deha dizisinin son bölümü yayınlandı mı? Deha dizisinin 23. bölümünde ne oldu? İşte, Deha dizisinin 24. bölüm izleme linki ve detaylar…

SHOW TV'nin sevilen dizisi Deha, 24. bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 25. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Deha dizisinin 23. bölümünde ne oldu? Deha 24. bölüm tek parça izleme linki var mı? İşte, Deha dizisinin 24. bölümüne ilişkin merak edilenler…

DEHA 23. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Deha'nın 23. Bölümünde: İskender, Devran'ın son hamlesine karşılık vermekte gecikmez. Baba ve oğul arasındaki gerilim daha da artarken, Karahan da bu güç savaşına dahil edilir. Ancak Karahan'ın asıl ilgisini çeken, İmre'dir. İskender'in ona olan borcunu umursamasa da, onu kendi kontrolü altında tutmayı başarır.

DEHA SON BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Show TV ekranı ile Deha 24. bölüm izle full HD, kesintisiz (17 Mart 2025)DEHA SON BÖLÜM İZLE

İskender, Devran'a yakınlaşmak için fırsat kollarken, Devran son kez Karahan için babasıyla yüzleşmek zorunda kalır. Ancak bu karşılaşmanın sonunda İskender her zamanki gibi acımasız bir plan yaparak Devran'ı Karahan'ın önüne sürüklemeye çalışır. Devran bu çıkmazdan kurtulmanın yollarını ararken, İskender'in hiç beklemediği biri devreye girerek olayların seyrini değiştirir.

DEHA SON BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Show TV ekranı ile Deha 24. bölüm izle full HD, kesintisiz (17 Mart 2025)DEHA 24. BÖLÜM İZLE

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Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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