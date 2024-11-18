Deha dizisinin izleyicileri, dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merakla bekliyor. Deha dizisinin son bölümünde izleyiciler büyük bir heyecan yaşadı. Deha son bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Deha son bölüm izleme linki merak ediliyor. İşte, Deha son bölüm full izle! Deha 9. bölüm izleme linki

DEHA SON BÖLÜM İZLE

Deha'nın 9. Bölümünde; İskender gösterişli bir açılış için Ferman'la çalışmaya başlar. İmre ise Ceylan'a kendi dünyasını göstererek onun kafasını çoktan karıştırmaya başlamıştır. Devran bunu fark eder ve İmre'yle konuşması sonrasında artık İskender'in ailesinin içine sızmasını durdurmasının kolay olmayacağını anlar. Yeni bir plan kurarak Tim'den öğrendiği açılışı sabote etmek için işe koyulur. Hakim, Karga'nın Boran cinayetiyle daha yakından ilgilenmeye karar verdiğini öğrenince Cesur'u sıkıştırır. Cesur, İskender'in talebiyle Devran'ın taş koyduğu yolu açar ama bu Devran'ı durdurmaya yetmez. Açılış günü herkesi toplayarak İskender'in karşısına çıkan Devran'ı ve ailesini çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

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