Deha 9. full hd tek parça izleme linki (SON BÖLÜM)!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Deha dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Deha 9. bölüm full HD izle ve Deha full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Deha 9. bölüm tek parça izle ve Deha full HD bölüm izle diye araştırıyor.

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Deha dizisinin başrolünde, başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli yer alıyor. Onun yanında, önemli rollerden birini üstlenen Ahsen Eroğlu da kadroda dikkat çekiyor.

Diğer başlıca oyuncular arasında Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu bulunuyor.

DEHA DİZİSİ KONUSU NE?

Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

Merakla beklenen yeni yapım oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan tanıtımda, Devran, Cesur'dan Esme'yi korumaya çalışırken ikiliye İmre de dahil oluyor. Devran'ın ailesini korumak için çırpınışları yeni bölümde 'Neler yaşanacak?' sorusunu akıllara getiriyor.

DEHA OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu

9.BÖLÜMİZLE (9. bölüm yayınlandığında link aktif olacaktır. )