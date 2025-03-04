DEHA 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Deha yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha 22. bölümde ne oldu?

SHOW TV'nin sevilen dizisi Deha, 22. bölümün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 23. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Deha dizisinin 22. bölümünde ne oldu? Deha 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Deha dizisinin 22. bölüm izleme linki ve merak edilenler…

DEHA'NIN 22. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Deha'nın 22. bölümünde, Devran'ın annesini korumak için harekete geçeceğini tahmin eden Sofi, ondan önce davranarak Devran'ı koruma amacıyla harekete geçer. Hem Gülce hem de Devran ciddi bir tehdit altındadır.

Deha 22. bölüm

İskender, yaşamla ölüm arasında gidip gelirken, Devran ise İskender'in hayatta kalması ya da ölmesi durumunda ortaya çıkacak olasılıklar için iki aşamalı bir plan hazırlar. Hayatta kalma olasılığına karşı oluşturduğu planın ilk adımında, Kuduz'un izini sürerek ulaştığı "kuyumcu" lakaplı Karahan, Devran'ın büyük bir risk almasına yol açar. Ancak Devran, şansa yer bırakmak istemez ve İskender'i en zayıf noktası olan Aysel üzerinden vurmayı planlar.

Deha'nın 22. bölümünde ne oldu

Bu sırada İskender, hem hayatta kalmanın hem de Devran'ı kontrol altına almanın bir yolunu bulmuştur. Ancak Devran, İskender'in düşündüğünden de ileriye giderek daha cesur adımlar atar.

Deha 23. bölüm fragmanı

DEHA 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

SHOW TV'nin sevilen dizisi Deha, 23. bölüm fragmanı ile merak konusu oldu. Ancak resmi kaynaklardan yayınlanan bilgilendirmeye göre dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.