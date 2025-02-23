Deha 21. bölüm tek parça full HD izle!

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DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Devran ve Kuduz İskender sayesinde polis soruşturmasından kurtulurlar. Devran İskender'in ona neden bu iyiliği yaptığını sorgularken bir yandan da ortadan kaybolan Karga'nın izini sürmektedir. Devran, İskender'in desteğiyle altın işinde git gide yükselirken ona güvenmeye başlar. İskender ise Altay cinayetinden kendini kurtarma planı yaparken yine bir taşla neredeyse üç kuş vurmanın peşindedir. Aysel her zamanki gibi İskender'in planına kendi yöntemleriyle dahil olurken Devran, İskender ve İmre'nin uyarılarına rağmen büyük bir hata yapmanın eşiğindedir.

Deha 21. bölüm henüz yayınlanmadı. Bölümleri SHOW TV platformlarında takip edebilirsiniz..

DEHA KONUSU NE?

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.