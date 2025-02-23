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Deha 21. bölüm tek parça full HD izle!

Deha 21. bölüm tek parça full HD izle!
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Show Tv ekranlarında yayınlanan Deha dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Deha 21. bölüm full HD izle ve Deha full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Deha 21. bölüm tek parça izle ve Deha full HD bölüm izle diye araştırıyor. Deha full HD bölüm izle! Deha 21. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

Deha dizisi izlemek isteyen seyirciler, Deha full HD bölüm izle ve Deha tek parça izle diye araştırıyorlar. Deha 21. bölüm full HD izleme linki! Deha full HD bölüm izle ve Deha 21. bölüm full HD izle konularını araştırıyor. Peki, Deha son bölüm neler oldu? Deha 21. bölüm tek parça izle!

DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Devran ve Kuduz İskender sayesinde polis soruşturmasından kurtulurlar. Devran İskender'in ona neden bu iyiliği yaptığını sorgularken bir yandan da ortadan kaybolan Karga'nın izini sürmektedir. Devran, İskender'in desteğiyle altın işinde git gide yükselirken ona güvenmeye başlar. İskender ise Altay cinayetinden kendini kurtarma planı yaparken yine bir taşla neredeyse üç kuş vurmanın peşindedir. Aysel her zamanki gibi İskender'in planına kendi yöntemleriyle dahil olurken Devran, İskender ve İmre'nin uyarılarına rağmen büyük bir hata yapmanın eşiğindedir.

Deha 21. bölüm tek parça full HD izle!

Deha 21. bölüm henüz yayınlanmadı. Bölümleri SHOW TV platformlarında takip edebilirsiniz..

Deha 21. bölüm tek parça full HD izle!

DEHA KONUSU NE?

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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