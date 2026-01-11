300 yıllık hamamın içine girenler gördükleri karşısında dondu kaldı
Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan yaklaşık 3 asırlık tarihi hamamda kaçak kazı yapan definecilerin, tarihi yapıya zarar verdikleri belirtildi.
- Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan yaklaşık 300 yıllık tarihi hamamda kaçak kazı yapıldı.
- 1. derece sit bölgesindeki tarihi hamam, kaçak kazı nedeniyle hasar aldı.
- Bölge sakinleri, tarihi hamamın koruma altına alınmasını talep etti.
Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Hamamboğazı bölgesinde yer alan ve yaklaşık 300 yıllık geçmişi bulunan tarihi hamamdan birtakım sesler geldiği fark edildi.
300 YILLIK TARİHİ HAMAMI TALAN ETTİLER
Durum üzerine tarihi yapının içerisini kontrol eden çevre sakinleri, kaçak kazı yapıldığını tespit etti. 1. derece sit bölgesindeki tarihi hamamın, yapılan kaçak kazı nedeniyle hasar aldığı belirlendi.
ZARAR BÜYÜK
Bölgede yaşayan vatandaşlar, tarihi hamama sık sık tanımadıkları kişilerin geldiğini ve kaçak kazı çalışmaları yapılırken gürültü duyduklarını belirtti.
Definecilerin tarihi yapıya büyük zarar verdiğini kaydeden vatandaşlar, 3 asırlık tarihi hamamın koruma altına alınmasını talep etti.